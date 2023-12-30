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Жулин поделился воспоминаниями об эпизоде, когда игрок соперника получил порез шеи коньком

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий команды ВХЛ «Барс» Тимофей Жулин поделился воспоминаниями об эпизоде, когда игрок соперника получил порез шеи коньком.

«Я был в тот момент на льду. Шайба как раз отскочила после того момента мне. Я побежал доигрывать. Потом поворачиваюсь, слышу крики. Виталий стоит, держится за шею, у него течет кровь. Он кричит судье. Не знаю, какие-то смешанные чувства у меня были. Испугался изначально, потому что понимал опасность. Потом узнал, что все хорошо у него. Обрадовался. Жутко ли было продолжать матч? Наверное, первые смены, да, было такое опасение за игрока. Все равно думал об этом, потом уже абстрагировался, продолжил играть», — приводит слова Жулина Metaratings.ru.

Во время второй двадцатиминутки игрок «Барыса» упал у ворот «Металлурга» и попал коньком в шею защитника Виталия Люлько. Игрок сразу направился к скамейке своей команды, где врачи клуба и медицинская брига оказала ему первую помощь. Позже защитник покинул арену на носилках.

Источник: https://metaratings.ru/news/zhulin-zhutkovato-bylo-prodolzhat-match-kogda-igroku-porezali-gorlo-konkom-320278/
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