Жулин поделился воспоминаниями о тренировках на сборах с «Ак Барсом»

Нападающий команды ВХЛ «Барс» Тимофей Жулин поделился воспоминаниями о тренировках на сборах с «Ак Барсом».

«Было волнительно, потому что там люди в НХЛ поиграли 16 лет, а мне на тот момент было всего 16. Я эмоционально не мог справиться с этим. Потому что там давление такое было. Под конец сборов уже отпустило», — приводит слова Жулина Sport24.

В нынешнем сезоне Жулин сыграл девять матчей за «Барс» в регулярном чемпионате Всероссийской хоккейной лиги и набрал в них 1 (0+1) очко.