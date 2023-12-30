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Сегодня, 19:56

Жулин поделился воспоминаниями о тренировках на сборах с «Ак Барсом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий команды ВХЛ «Барс» Тимофей Жулин поделился воспоминаниями о тренировках на сборах с «Ак Барсом».

«Было волнительно, потому что там люди в НХЛ поиграли 16 лет, а мне на тот момент было всего 16. Я эмоционально не мог справиться с этим. Потому что там давление такое было. Под конец сборов уже отпустило», — приводит слова Жулина Sport24.

В нынешнем сезоне Жулин сыграл девять матчей за «Барс» в регулярном чемпионате Всероссийской хоккейной лиги и набрал в них 1 (0+1) очко.

Источник: https://metaratings.ru/news/igrok-ak-barsa-zhulin-lyudi-16-let-igrali-v-nkhl-a-mne-samomu-16-320287/
Хоккей
ВХЛ
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