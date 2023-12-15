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Сегодня, 22:33

Тренер рассказал о состоянии хоккеиста, которому коньком порезали шею во время матча ВХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Валерий Белов рассказал о состоянии Виталия Люлько, которому попали коньком по горлу в матче ВХЛ с «Барысом».

«Тяжелый момент произошел. Я с игры вначале этого не увидел, потом в повторе посмотрел: это был неприятный момент — это еще очень мягко сказано. Вот только что пришла информация: все нормально, артерия не задета, сосуд зашили. Виталий остается здесь, в Казани. Сколько он здесь пробудет, мы пока не знаем. Самое страшное, слава богу, позади. Пожелаем Виталию здоровья», — приводит слова Белова официальный сайт «Металлурга».

Во время второй двадцатиминутки игрок «Барыса» упал у ворот «Металлурга» и попал коньком в шею Люлько. Игрок сразу направился к скамейке своей команды, где врачи клуба и медицинская брига оказала ему первую помощь. Позже защитник покинул арену на носилках.

Источник: https://metallurg-nk.ru/khl_team/news/4870/
Хоккей
Валерий Белов
ВХЛ
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