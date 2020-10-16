«Я не требую крови, мне не нужна месть». Мать погибшего хоккеиста хочет правды и честного расследования

Мама хоккеиста Павла Крутия Людмила рассказала в интервью «СЭ» о причинах смерти своего сына на первой тренировке команды ВХЛ «Южный Урал» и поиске правды в расследовании.

— Я смогла вернуть Пашин телефон, — отметила Людмила. — Слава богу, у Паши хорошие друзья, которые смогли сказать его пароль. Мы зашли в телефон. Я собираю для себя много информации. Допустим, что Паша сам себе покупал форму. Он спрашивал у администратора «Южного Урала», выдадут ли мне форму. Он не мог получить свою, которая осталась в Караганде — из-за пандемии ее не могли привезти вовремя, груз отправили не авиасообщением, а на машине. Спросил, могут ли ему выдать хотя бы кроссовки. Пошел в магазин и купил, остались чеки. Кепку тоже никто не выдал, вместо нее он намотал майку на голову, потому что понимал, что палит солнце. Я с самого начала сказал следственному комитету, что моего сына убили именно тренировкой. Если бы у них было все по-человечески, по правилам, то ему хотя бы дали отдохнуть от перелета.

Напрашивается вопрос: осматривали ли игроков перед пробежкой? Мерили ли им давление? Или хотя бы спросили, как игроки себя чувствуют. Тренер пишет: «я всех проверил, у всех были кепки на голове». Но я-то точно знаю, что нет, есть свидетель, который об этом говорит.

Пусть все тщательно расследуют, доведут это дело, как положено, и выяснят, кто виноват. Нет виновных — хорошо. Я не требую крови, мне не нужна месть. Я хочу правды, честного расследования, а не то, что кому-то так захотелось, такой вывод и себе и нарисовали. (Алексей Шевченко)

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