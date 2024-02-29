Крикунов: «Мне предлагали остаться в «Динамо», но я уже наработался»

Главный тренер питерского «Динамо» Владимир Крикунов высказался о своем будущем в клубе после вылета из Кубка Петрова.

Крикунов возглавил клуб 23 ноября 2023 года. Еще он является советником в московском «Динамо».

«Останусь ли я на следующий сезон? Да старый я уже, елки-палки. Я 40 лет уже главным тренером работаю. Куда, сколько можно? Я, в принципе, от московского «Динамо» буду как бы курировать. Да, мне питерское «Динамо» уже предлагало остаться работать главным тренером. Но я говорю, уже наработался», — приводит слова Крикунова «Спорт День за Днем».

«Динамо» заняло восьмое место в регулярном чемпионате ВХЛ, а в 1/8 финала Кубка Петрова проиграло альметьевскому «Нефтянику» со счетом 0-4 в серии.