Хоккей
Olimpbet ВХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Olimpbet ВХЛ

Сегодня, 14:11

Крикунов: «Мне предлагали остаться в «Динамо», но я уже наработался»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер питерского «Динамо» Владимир Крикунов высказался о своем будущем в клубе после вылета из Кубка Петрова.

Крикунов возглавил клуб 23 ноября 2023 года. Еще он является советником в московском «Динамо».

«Останусь ли я на следующий сезон? Да старый я уже, елки-палки. Я 40 лет уже главным тренером работаю. Куда, сколько можно? Я, в принципе, от московского «Динамо» буду как бы курировать. Да, мне питерское «Динамо» уже предлагало остаться работать главным тренером. Но я говорю, уже наработался», — приводит слова Крикунова «Спорт День за Днем».

«Динамо» заняло восьмое место в регулярном чемпионате ВХЛ, а в 1/8 финала Кубка Петрова проиграло альметьевскому «Нефтянику» со счетом 0-4 в серии.

Источник: Спорт День за Днем
Хоккей
ХК Динамо (Санкт-Петербург)
Владимир Крикунов
0
Читайте также
Путин выступил с посланием к Совету Федерации
Началась трансляция послания Путина к Совету Федерации
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
Дрались даже тренеры (18+)
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матч плей-офф ВХЛ перенесли из-за плохой погоды
Новости
RSS RSS
Все новости