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Сегодня, 15:15

Защитник «Нефтехимика» Хохлов рассказал, какие хоккейные ритуалы он соблюдает

Виктория Кравченко
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Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Илья Хохлов рассказал, какие хоккейные ритуалы он совершал во время плей-офф в Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) в сезоне-2015/16.

«Когда доходил до финала ВХЛ с «Ижсталью», то не менял шнурки на коньках. Если шнурок рвался, я его связывал. Еще не стирал перчатки, чтобы удачу не смыть (смеется). Борода особо не росла, но не стригся точно», — цитирует Хохлова Legalbet

В сезоне-2015/16 Хохлов вместе с «Ижсталью» дошел до финала ВХЛ. В финальной серии «сталевары» уступили «Нефтянику» 1-4. Защитник отметился двумя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами в 15 матчах плей-офф.

Источник: https://legalbet.ru/news/zashitnik-neftehimika-hohlov-rasskazal-kakie-hokkejnie/
Илья Хохлов
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