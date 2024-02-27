Матч плей-офф ВХЛ перенесли из-за плохой погоды

Третья игра 1/8 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) между «Норильском» и «Рубином» не состоится из-за погодных условий, сообщает пресс-служба тюменской команды.

Встреча должна была пройти 27 февраляфевраля, но в связи с плохими неблагоприятными условиями «Рубин» не смог прилететь в Норильск.

Лига решила перенести третий и четвертый матчи на 28 и 29 февраля соответственно.

В первой игре победил «Норильск» со счетом 3:2. Во второй встрече тюменцы взяли реванш со счетом 5:1.

По итогам регулярного сезона ВХЛ «Рубин» занял 2-ю строчку, набрав 84 очка в 56 матчах. Норильчане финишировали 15-ми с 64 очками.