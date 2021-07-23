Талгат Жайлауов назначен директором «Сарыарки»

Новым директором «Сарыарки» назначен Талгат Жайлауов, сообщает пресс-служба карагандинского клуба. Ранее этот пост занимал Павел Житков.

Прошлый сезон Талгат Жайлауов начинал в составе «Сарыарки» в качестве игрока. После четырех матчей он покинул карагандинскую команду, а через некоторое время завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Номада».

Напомним, в составе «Барыса» Талгат Жайлауов провел 12 сезонов. Также форвард выступал за сборную Казахстана на 9 чемпионатах мира.