Новый сезон ВХЛ стартует 3 сентября. В чемпионате будут играть только российские команды
19:28
Утвержден календарь матчей сезона-2021/22 в ВХЛ, сообщает сайт лиги.
В связи с продолжающейся пандемией коронавируса иностранные команды по-прежнему не смогут принять участия в чемпионате.
В новом сезоне сыграют 27 российских команд. Деления на конференции и дивизионы не будет.
Регулярный чемпионат стартует 3 сентября и закончится 17 февраля. Клубы проведут по 52 матча.
Плей-офф стартует 21 февраля 2022 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Петрова, если потребуется, состоится 30 апреля.
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