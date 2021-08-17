Новый сезон ВХЛ стартует 3 сентября. В чемпионате будут играть только российские команды

Утвержден календарь матчей сезона-2021/22 в ВХЛ, сообщает сайт лиги.

В связи с продолжающейся пандемией коронавируса иностранные команды по-прежнему не смогут принять участия в чемпионате.

В новом сезоне сыграют 27 российских команд. Деления на конференции и дивизионы не будет.

Регулярный чемпионат стартует 3 сентября и закончится 17 февраля. Клубы проведут по 52 матча.

Плей-офф стартует 21 февраля 2022 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Петрова, если потребуется, состоится 30 апреля.