Дмитрий Соколов и еще два форварда подписали пробные контракты с фарм-клубом «Авангарда»
19:10
Нападающие Дмитрий Соколов, Николай Майоров и Руслан Господынько подписали пробные контракты с «Омскими крыльями» — фарм-клубом «Авангарда», сообщает сайт ВХЛ.
23-летний Соколов — воспитанник омского хоккея. На драфте НХЛ в 2016 году был выбран «Миннесотой» под общим 196-м номером. В АХЛ провел 117 матчей и набрал 57 (35+22) очков.
За последние два сезона 21-летний Майоров сыграл в USHL 89 матчей, забросив 41 шайбу и отдав 27 результативных передач.
20-летний Господынько — выпускник школы «Металлурга». Последние три сезона провел в «Стальных лисах». Всего в МХЛ у него 181 матч, 45 заброшенных шайб и 54 результативные передачи.
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