"Сарыарка" выиграла второй матч у "СКА-Невы" в полуфинале ВХЛ

"Сарыарка" обыграла "СКА-Неву" во второй встрече 1/2 финала плей-офф ВХЛ - 1:0. Клуб из Караганды повел в серии 2-0, первую игру он выиграл со счетом 2:0.

В другой встрече 1/2 финала "Торос" взял верх над "Рубином" и повел в серии 1-0.

ВХЛ

Плей-офф

1/2 финала

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Сарыарка" (Караганда) - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Сарваров - 6 (Желнеровский, Соколов), 29:09 - 0:1.

Вратари: Богданов (59:05) - Рейзвих.

Счет в серии - 0-2 (0:2)

"Торос" (Нефтекамск) - "Рубин" (Тюмень) - 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Лисов - 2 (Давыдов, Кротиков), 1:53 - 0:1. Коротков - 1 (Рехтин), 3:52 - 0:2. Голованов - 3 (Панков), 19:57 - 1:2. Цулыгин - 2 (бол., Бобылев, Чебыкин), 24:27 - 2:2. Банников - 1 (бол., Бобылев, Пименов), 53:04 - 3:2.

Вратари: Тарасов - Назаров (58:50).

Счет в серии: 1-0