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Сегодня, 19:16

Руководство ВХЛ-Б решило не наказывать «Феникс» за провал в подготовке к матчу против ЦСК ВВС

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководство ВХЛ-Б решило не наказывать казанский Феникс за провал в подготовке к матчу против самарского ЦСК ВВС, сообщает пресс-служба лиги.

«По техническим причинам, связанным с невозможностью обеспечения присутствия на матче бригады скорой помощи, лига приняла решение о переносе матча первенстве ВХЛ № 62 между командами «Феникс» (Казань) и ЦСК ВВС (Самара) с 20 декабря 2022 года на более поздний срок.

Окончательное решение по дате, времени и месту проведения матча будет принято дополнительно", — говорится в заявлении лиги.

Напомним, что матч нельзя было проводить, так как на стадион не приехала машина скорой помощи.

Источник: http://www.vhl.su/article/4500-ofitsialyno-perenesen-match-mezhdu-komandami-feniks-i-tssk-vvs
ХК ЦСК ВВС
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Матч регулярного чемпионата ВХЛ между «Фениксом» и ЦСК ВВС перенесен. На игру не приехала машина скорой помощи
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