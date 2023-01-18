Бывший хоккеист «Челмета» Подставкин погиб в зоне СВО

Бывший хоккеист «Челмета» Александр Подставкин погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на chelyabinskhockey.ru.

Как утверждается в заявлении, спортсмен погиб 28 декабря 2022 года в возрасте 30 лет.

Подставкин играл за «Челмет» до 2015 года, после чего выступал за «Славутич» и чебаркульскую «Звезду» на позиции нападающего. «Звезда» была последней командой в карьере форварда, он покинул клуб летом 2018 года.

Хоккеист был воспитанником «Мечела» — это старое название «Челмета», который с 2012 года является фарм-клубом «Трактора», выступающего в КХЛ.