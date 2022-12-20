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Сегодня, 18:32

Матч регулярного чемпионата ВХЛ между «Фениксом» и «ЦСК ВВС» перенесен. на игру не приехала машина скорой помощи

Иван Шитик
Корреспондент
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Матч регулярного чемпионата ВХЛ между «Фениксом» и «ЦСК ВВС», который должен был состояться 20 декабря, перенесен на неопределенный срок, сообщает пресс-служба самарской команды.

«Феникс» не смог обеспечить проведение встречи, так как на игру не приехала машина скорой помощи. Согласно регламенту, без медицинского сопровождения нельзя проводить матч.

Новая дата матча будет объявлена позже.

ХК ЦСК ВВС
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