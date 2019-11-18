«Рубин» обыграл «Ермак» и сохранил лидерство в конференции

«Рубин» взял верх над «Ермаком» в матче регулярного чемпионата ВХЛ — 2:1 Б. Это позволило тюменцам сохранить лидерство в возглавить конференции.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Ермак» (Ангарск) — «Рубин» (Тюмень) — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кокуев — 1 (Казаковцев), 10:51 — 1:0. Давыдов — 5 (бол.), 55:47 — 1:1.

Победный буллит: Железнов.

Вратари: Перетягин — Назаров.

«Сокол» (Красноярск) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Медведев — 1 (Игошев, Севостьянов), 21:45 — 1:0. Борисенков — 4 (Арсенюк, Ширгазиев), 39:58 — 1:1. Берлев — 6 (бол., Пилипенко, Кириллов), 48:26 — 1:2. Пилипенко — 17 (п.в., Арсенюк), 59:59 — 1:3.

Вратари: Шилин (59:17 — 59:48, 59:46 — 59:59) — Волков.

«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Южный Урал» (Орск) — 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

Голы: Нургалиев — 1 (Антонов, Уфимцев), 23:10 — 0:1. Сироткин — 2 (Рымарев), 31:19 — 1:1. Виноградов — 2, 34:51 — 2:1. Рымарев — 15 (Шин, Игнашин), 39:45 — 3:1. Марченков — 3 (Жлоба, Хасаншин), 53:01 — 3:2.

Вратари: Нурек — Филоненко (58:23).

«Номад» (Нур-Султан) — «Горняк» (Учалы) — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Голы: Жукенов — 7 (Мингалеев, Переляев), 6:21 — 0:1. Семенов — 1 (бол., Гурин), 24:59 — 1:1. Панюков — 2, 41:04 — 2:1. Жукенов — 8 (Ивашов, Мингалеев), 43:13 — 2:2. С-н Данияр — 3, 58:21 — 3:2.

Вратари: Крамарь — Фомин (58:56).

«Сарыарка» (Караганда) — «Зауралье» (Курган) — 2:3 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Кулда — 3 (бол., Бирюков, Ремов), 25:03 — 1:0. Жуков — 1 (бол., Ярославлев, Шиафотдинов), 27:46 — 1:1. Шиафотдинов — 7 (Семичастнов), 34:17 — 1:2. С.А. Кузнецов — 4 (бол., Бирюков, Кулда), 36:24 — 2:2. Мнихович — 6 (Сулимов), 63:45 — 2:3.

Вратари: Рейзвих — Ярославлев (Устинский, 36:24).

«Торос» (Нефтекамск) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Кузьмин — 3, 15:39 — 1:0. Угольников — 4, 52:59 — 1:1. Баранов — 5 (Воронин, Пименов), 61:12 — 2:1.

Вратари: Сохатский — Богданов.

ЦСК ВВС (Самара) — «Лада» (Тольятти) — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Хафизов — 4 (бол., Степаненко), 31:37 — 1:0. Озолиньш — 9 (бол., Андрющенко), 33:32 — 1:1.

Победный буллит: Толузаков.

Вратари: Коротаев — Скрынник.