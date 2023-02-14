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Сегодня, 18:26

Реабилитация хоккеиста Стронова после удаления почки займет минимум полгода

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Директор хоккейного клуба «Алтай» Руслан Чайкин сообщил, что процесс восстановления защитника клуба первенства Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Динамо-Алтай» Егора Стронова, которому удалили почку, займет как минимум полгода.

«Парень сейчас находится в общей палате, скоро его переведут в отдельную. Ему ничто не угрожает, к нему в Самару приехала его невеста. Он молодец, боец, держится. В Самаре он пробудет 10-15 дней. Впереди будет непростой период восстановления и минимум полгода реабилитации, как мне сказали врачи. Про возвращение в хоккей пока не стоит говорить, хотя мы знаем, что тот же Захар Арзамасцев, довольно известный хоккеист, играет с одной почкой», — приводит слова Чайкина ТАСС.

11 февраля хоккеиста экстренно госпитализировали в одну из самарских больниц после игрового столкновения в матче первенства ВХЛ против ЦСК ВВС. В ходе обследования у Стронова было выявлено повреждение левой почки, которая во время операции была удалена.

Источник: https://tass.ru/sport/17044961
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