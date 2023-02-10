Игрокам «Ермака» с октября заплатили по 60 тысяч рублей. 11 февраля их перестанут кормить бесплатно

Как стало известно «СЭ», игрокам «Ермака» с октября заплатили по 60 тысяч рублей. При этом дума Ангарска ранее выделила 15 миллионов на погашение долгов.

Хоккеистам предложено расторгнуть контракты «до договоренности», без компенсации. Причем, руководство клуба угрожает хоккеистам, которые не согласятся на эти условия. А 11 февраля игроков перестанут кормить бесплатно на базе.

«Ермак» располагается на 26-й строчке в турнирной таблице ВХЛ, набрав 19 очков за 46 матчей.