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На матче ВХЛ в Пекине образовалась дыра в борту

15:39
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Матч регулярного чемпионата ВХЛ между пекинским «КРС-БСУ» и «Динамо» начался с курьеза, сообщается в официальном Twitter питерцев. В лицевом борту пробили дыру, на место которой впоследствии приделали большую фанеру.

«Динамо» с 72 очками возглавляет турнирную таблицу группы 1. «КРС-БСУ» (30) — предпоследний.

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