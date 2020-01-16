На матче ВХЛ в Пекине образовалась дыра в борту

Матч регулярного чемпионата ВХЛ между пекинским «КРС-БСУ» и «Динамо» начался с курьеза, сообщается в официальном Twitter питерцев. В лицевом борту пробили дыру, на место которой впоследствии приделали большую фанеру.

На самом старте проблемка нарисовалась: в лицевом борту пробили дыру... чинят #ДинамоКРСБСУ — ХК Динамо СПб (@hcdynamospb) January 16, 2020

Пока бригада из четырёх специалистов и двух арбитров пытаются решить проблему с дырявым бортом, у хоккеистов вторая раскатка началась #ДинамоКРСБСУ — ХК Динамо СПб (@hcdynamospb) January 16, 2020

Так, на место дырки приделали большую фанеру. Хотя бы так, начался матч наконец! #ДинамоКРСБСУ pic.twitter.com/U7KhXejL6e — ХК Динамо СПб (@hcdynamospb) January 16, 2020

«Динамо» с 72 очками возглавляет турнирную таблицу группы 1. «КРС-БСУ» (30) — предпоследний.