Михаил Бирюков назначен на пост главного тренера «Бурана»

На пост главного тренера воронежского «Бурана» назначен Михаил Бирюков. Он рассказал об изменениях в тренерском штабе и о перспективах команды.

— Мы сейчас ведем работу по поиску специалиста, который смог бы нам помочь заложить фундамент по физподготовке. Это очень важно. Хотим видеть специалиста высокого уровня с опытом работы в игровых видах спорта. Также у нас скорее всего появится тренер по защитникам и меньшинству. Сергей Королев продолжит отвечать за атаку и большинство. Александр Буйницкий также остается в тренерском штабе, он будет заниматься видеометодикой, видеоразборами. Он выполняет большой фронт работы, и я бы хотел отметить его роль в команде, без него мы не справимся, — приводит слова Бирюкова сайт ВХЛ.

— Есть какая-то ясность, с каким бюджетом «Буран» вступит в новый сезон?

— Наш бюджет останется прежним. Но самое главное, что представители руководства области нас заверили, что клуб будет жить и мы можем приступать к формированию команды. Мы уже прорабатываем два варианта ее построения — с участием клуба-партнера КХЛ и без него. Обо всех плюсах и минусах мы знаем, нужно все спокойно взвесить, проанализировать и принимать решение. Мы не будем торопиться, потому что придется учитывать множество факторов — будут ли выступать иностранные коллективы, притом, что в ВХЛ добавится несколько новых российских клубов. Это к тому, что состав участников будет больше, спрос на игроков будет больше, деньги у команд есть, и мы не всегда сможем подбирать тех игроков, в которых заинтересованы, если, как минимум, их смогут перебить ценой. Но однозначно последнее слово будет за президентом федерации хоккея Александром Трубецким.