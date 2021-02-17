Определились все участники плей-офф ВХЛ

Стали известны все участники плей-офф ВХЛ.

В 1/8 финала Кубка имени Владимира Петрова команды распределились на следующие пары:

«Югра» — «Динамо»

«Нефтяник» — «Рязань»

«Дизель» — «Ростов»

«Горняк» — «Тамбов»

«Рубин» — «Торос»

«Металлург» — «Звезда»

«Динамо» Санкт-Петербург — «Барс»

«Химик» — «Челмет»

Стадии серий матчей по системе плей-офф проводятся до четырех побед в каждой серии, максимальное количество матчей — семь.