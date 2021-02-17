Определились все участники плей-офф ВХЛ
23:07
Стали известны все участники плей-офф ВХЛ.
В 1/8 финала Кубка имени Владимира Петрова команды распределились на следующие пары:
«Югра» — «Динамо»
«Нефтяник» — «Рязань»
«Дизель» — «Ростов»
«Горняк» — «Тамбов»
«Рубин» — «Торос»
«Металлург» — «Звезда»
«Динамо» Санкт-Петербург — «Барс»
«Химик» — «Челмет»
Стадии серий матчей по системе плей-офф проводятся до четырех побед в каждой серии, максимальное количество матчей — семь.
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