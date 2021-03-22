Десятков покинул пост главного тренера ЦСК ВВС

Главный тренер ЦСК ВВС Павел Десятков покинул свой пост. Контракт расторгнут с сегодняшнего дня по обоюдному согласию сторон, информирует 22 марта официальный сайт клуба.

«Мы благодарим Павла Николаевича за проделанную в минувшем сезоне большую работу, за показанную командой достойную игру и желаем удачи и громких побед в дальнейшей тренерской карьере», — говорится в заявлении.

Имя нового наставника ЦСК ВВС станет известно в ближайшие дни.