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Десятков покинул пост главного тренера ЦСК ВВС

16:00
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Главный тренер ЦСК ВВС Павел Десятков покинул свой пост. Контракт расторгнут с сегодняшнего дня по обоюдному согласию сторон, информирует 22 марта официальный сайт клуба.

«Мы благодарим Павла Николаевича за проделанную в минувшем сезоне большую работу, за показанную командой достойную игру и желаем удачи и громких побед в дальнейшей тренерской карьере», — говорится в заявлении.

Имя нового наставника ЦСК ВВС станет известно в ближайшие дни.

Дополнительная информация:

http://cskvvs.com/view_news.php?id=4114

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