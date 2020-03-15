Матчи плей-офф ВХЛ в Воскресенске пройдут без зрителей

На основании постановления губернатора Московской области «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Московской области», матчи 1/4 финала Кубка Петрова (ВХЛ) между командами «Хумо» и «Звезда», намеченные на 15 и 16 марта в Воскресенске, пройдут без зрителей, сообщает официальный сайт ВХЛ.

Узбекский клуб также не может играть на своей арене из-за запрета местных властей, связанных с эпидемией коронавируса.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»