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Матчи плей-офф ВХЛ в Воскресенске пройдут без зрителей

10:43
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На основании постановления губернатора Московской области «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Московской области», матчи 1/4 финала Кубка Петрова (ВХЛ) между командами «Хумо» и «Звезда», намеченные на 15 и 16 марта в Воскресенске, пройдут без зрителей, сообщает официальный сайт ВХЛ.

Узбекский клуб также не может играть на своей арене из-за запрета местных властей, связанных с эпидемией коронавируса.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»

Дополнительная информация:

http://www.vhlru.ru/lenta/

ВХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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