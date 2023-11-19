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Сегодня, 12:52

Матч «Металлург» — АКМ перенесли из-за проблем с электричеством

Руслан Минаев
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Матч регулярного чемпионата ВХЛ между новокузнецким «Металлургом» и тульским АКМ перенесли из-за отключения электричества. В Новокузнецке наблюдается сильный порывистый ветер.

«Матч с АКМ не состоялся из-за отключения электричества в связи с ураганом. Тульская команда еще находится в Новокузнецке. На какой срок будет перенесена игра, объявит лига», — цитирует ТАСС пресс-службу «Металлурга».

Ранее матч приостанавливали из-за урагана, который вызвал отключение света.

Источник: ТАСС
Хоккей
ХК Металлург (Новокузнецк)
ВХЛ
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