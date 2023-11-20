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Сегодня, 17:11

Источник: Потехин покинул «Сокол» из-за кражи клюшек

Руслан Минаев
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Нападающий «Сокола» Богдан Потехин покинул клуб из-за кражи клюшек, сообщает Telegram-канал «Вброс по борту».

Отмечается, что этот момент был зафиксирован на камерах видеонаблюдения, когда 31-летний форвард присвоил себе несколько клюшек из командной раздевалки.

«Сокол» расторг контракт с игроком 18 ноября. В этом сезоне на его счету 26 матчей и 22 (10+12) очка в ВХЛ. В понедельник, 20 ноября, игрок уже подписал контракт с «Норильском».

В КХЛ Потехин выступал за «Металлург», «Витязь» и «Амур». Всего он провел 457 матчей и набрал 85 очков.

Источник: https://t.me/vbros_po_bortu/13623
Богдан Потехин
ХК Сокол
ВХЛ
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