Матч ВХЛ приостановили из-за урагана: на арене отключили свет

Матч между «Металлургом» и АКМ в рамках регулярного чемпионата ВХЛ приостановлен из-за урагана.

В Новокузнецке, где проходит игра, наблюдаются сильные порывы ветра (до 35 м/с), а также проблемы с электричеством. На арене погас свет, командам пришлось покинуть лед и уйти в раздевалки.

Отмечается, что экстренные службы оперативно устраняют последствия ураганного ветра, который сносил крыши домов, деревья и переворачивал машины.

По информации пресс-службы АКМ, если до 14.10 по местному времени света не будет, игру перенесут.