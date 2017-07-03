"Кузня" пополнится легионером из Словакии и несколькими игроками из Северной Америки

Генеральный директор новокузнецкого "Металлурга" Сергей Зиновьев в интервью официальному сайту клуба рассказал о работе клуба на трансферном рынке. Руководитель отметил, что клуб пополнят несколько легионеров и выразил разочарование тем, что "Кузня" не смогла сохранить своих игроков из-за правил КХЛ. Напомним, что после исключения из КХЛ, "Кузня" проведет следующий сезон в ВХЛ.

– На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что мы заново набираем команду, – сказал Зиновьев. – Команду в 25-30 человек пришлось набирать и отбирать в сжатые сроки. Была проделана большая работа. Повторюсь, что те ребята, которые у нас были на контрактах, покинули "Металлург" без каких-либо компенсационных выплат. Мы никак не могли удержать. Поэтому мы в очередной раз оказались в стесненных условиях, когда команду пришлось набирать заново, с чистого листа.

– Вы сказали, что в числе новичков "Металлурга" будут и иностранные хоккеисты. Можно конкретизировать легионеры из каких стран могут пополнить команду?

– На сегодняшний день мы достигли договоренности о переходе в команду нападающего из Словакии. В ближайшие 2 недели могут быть подписаны еще 1-2 контракта с легионерами. К числу приобретений можно отнести переход в "Металлург" вратаря Ивана Касутина. Сейчас мы ждем североамериканский рынок, формирование команды будет происходить вплоть до старта чемпионата. На просмотровые контракты приедет большая группа игроков.

– То есть, не исключено, что в "Металлурге" появятся хоккеисты и из Северной Америки?

– Ведем переговоры, но понятно, что ребята в первую очередь смотрят на НХЛ, потом на КХЛ. Но мы пытаемся привлечь игроков определенными условиями. Что-то в конечном итоге, думаю, должно получиться. Мы максимально хотели бы сохранить в команде игроков, выступавших за "Металлург" в прошлом сезоне, но тот юридический момент, который предоставила КХЛ хоккеистам, к сожалению, играет не в нашу пользу.