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Сегодня, 14:07

Потанин: «Вышедший в плей-офф ВХЛ «Норильск» пишет историю в дебютном сезоне»

Потанин прокомментировал выход «Норильска» в плей-офф ВХЛ
Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент компании «Норильский никель», член правления Федерации хоккея России Владимир Потанин оценил выход «Норильска» в плей-офф ВХЛ. Он отметил, что клуб пишет новую историю в своем дебютном сезоне.

«Норильск» ярко ворвался в ВХЛ — уже в первом сезоне команда смогла обеспечить себе выход в плей-офф, оставив позади серьезных соперников. Приятно, что в Норильске, где хоккей — неотъемлемая часть повседневной жизни, появилась достойная команда, в которой играет несколько воспитанников местного хоккея. Попадание в плей-офф — только первый шаг. История клуба пишется прямо сейчас, желаю клубу славных побед".

Также Потанин отметил, что появление «Норильска» в ВХЛ дало болельщикам возможность открыть для себя Заполярье, познакомиться с городом и гостеприимством норильчан.

«Норильск» стал последнии участник плей-офф ВХЛ-2024. Норильчане поборются за Кубок Петрова в свой дебютный сезон в лиге.

В 1/8 финала «Норильск» встретится с «Рубином», первый матч пройдет 23 февраля.

Источник: ТАСС
Хоккей
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