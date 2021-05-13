Зрители матча детских команд в Москве напали на судей

В Москве, на катке «Русь», во время матча Кубка Москвы «Русь» — «Витязь» среди хоккеистов 2009 года рождения состоялась драка. После первого перерыва при счете 2:0 в пользу гостей двое зрителей матча спустились к скамейкам и накинулись на бригаду арбитров встречи — судей Игоря Прусова и Ивана Ермолаева.

По информации «СЭ», вратарь команды НМХЛ «Россошь», воспитанник детской школы «Русь» Егор Вельмакин и его отец Вадим Вельмакин вступили в словесный конфликт с одним из арбитров, после чего возникла потасовка.

Переходный матч за право остаться в группе А («Витязь») или пробиться в нее из группы В («Русь») был прерван.