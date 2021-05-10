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Путин вручил Буре орден «За заслуги перед Отечеством»

20:35
Павел Буре. Фото AFP
Павел Буре. Фото AFP
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Президент России Владимир Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени призеру олимпийских игр, финалисту Кубка Стэнли, хоккеисту Павлу Буре, сообщает ТАСС 10 мая.

«У нас есть еще один награжденный — не только за выдающиеся достижения в большом спорте, мировом спорте, но и за внимание и развитие любительского спорта. Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награжден Павел Буре. Поздравляю!» — объявил Путин.

Глава государства в понедельник вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Перед началом игры он провел церемонию награждения.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11335021

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