Судья Ермолаев написал заявление в полицию после инцидента на матче детских команд в Москве

Как стало известно «СЭ», арбитр Иван Ермолаев написал заявление в полицию после событий на матче детских команд в Москве. Напомним, что во время матча Кубка Москвы «Русь» — «Витязь» среди игроков 2009 года рождения состоялась драка.

После первого перерыва при счете 2:0 в пользу гостей двое зрителей спустились к скамейкам и накинулись на бригаду арбитров встречи — судей Игоря Прусова и Ивана Ермолаева. По данным «СЭ», вратарь команды НМХЛ «Россошь», воспитанник детской школы «Русь» Егор Вельмакин и его отец Вадим Вельмакин вступили в словесный конфликт с одним из арбитров, после чего возникла потасовка.

Переходный матч за право остаться в группе А («Витязь») или пробиться в нее из группы В («Русь») был прерван.

(Алексей Шевченко)