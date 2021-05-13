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Судья Ермолаев написал заявление в полицию после инцидента на матче детских команд в Москве

13:41

Как стало известно «СЭ», арбитр Иван Ермолаев написал заявление в полицию после событий на матче детских команд в Москве. Напомним, что во время матча Кубка Москвы «Русь» — «Витязь» среди игроков 2009 года рождения состоялась драка.

Двое зрителей матча спустились к&nbsp;скамейкам и&nbsp;накинулись на&nbsp;бригаду арбитров встречи.Зрители матча детских команд в Москве напали на судей

После первого перерыва при счете 2:0 в пользу гостей двое зрителей спустились к скамейкам и накинулись на бригаду арбитров встречи — судей Игоря Прусова и Ивана Ермолаева. По данным «СЭ», вратарь команды НМХЛ «Россошь», воспитанник детской школы «Русь» Егор Вельмакин и его отец Вадим Вельмакин вступили в словесный конфликт с одним из арбитров, после чего возникла потасовка.

Переходный матч за право остаться в группе А («Витязь») или пробиться в нее из группы В («Русь») был прерван.

(Алексей Шевченко)

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