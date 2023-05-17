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Быков — о Ковальчуке в финале ЧМ-2008: «Многие говорили, что включать его в состав нецелесообразно. Но я в Илье не сомневался»

Александр Кружков
Обозреватель
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Илья Ковальчук с кубком чемпионов.
Фото Getty Images

Экс- лавный тренер сборной России Вячеслав Быков, под руководством которого пятнадцать лет назад в Квебеке наши хоккеисты выиграли чемпионат мира, в интервью «СЭ» рассказал об одном из главных героев финала — форварде Илье Ковальчуке.

— Не считая гола Ковальчука в овертайме — самый памятный эпизод из того матча?

— Первое, что вспоминается, — игра против Швеции. Когда защитник Мюррей грязным приемом атаковал Морозова. Тот после удара в голову покинул площадку. За нашего капитана вступился Ковальчук, заработал матч-штраф. Потом и со Швейцарией Илью удалили до конца встречи. Полуфинал с Финляндией из-за дисквалификации пропустил.

В итоге накануне финала я оказался под жестким давлением журналистов и экспертов, которые твердили, что включать в состав Ковальчука нецелесообразно. Мол, у него абсолютно не идет игра, ни одной шайбы на турнире не забросил, еще и два матч-штрафа схватил... «А вдруг опять подведет команду?» — задавались вопросом ваши коллеги.

— Кстати! Вы тогда хоть на секунду задумались — а может, действительно усадить Илью в запас?

— Нет! Я в Ковальчуке не сомневался. Он великолепный хоккеист, прирожденный бомбардир, обладает мощнейшим кистевым броском. Если бы не выпустил его в финале, с моей стороны это было бы предательство.

Да, ситуация возникла сложная, но она помогла нам еще сильнее сплотить команду. На примере Ильи мы показали ребятам, как надо бороться, защищать своих, не давать спуску соперникам.

При этом самого Ковальчука нужно было оградить от многочисленных нападок. Чтобы не расплескал эмоции, не потерял фокус. Мы всячески поддерживали Илью, и он не подвел. В финале поставил не просто победную точку — восклицательный знак!

В финале ЧМ-2008 национальная команда России обыграла Канаду в овертайме и стала победителем турнира (5:4 ОТ).

Полное интервью с Вячеславом Быковым читайте на сайте «СЭ»

Илья Ковальчук
Хоккей
Сборная России по хоккею
Вячеслав Быков
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