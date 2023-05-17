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Быков — о победе на ЧМ-2008: «Даже сейчас вспоминаю — и слезы наворачиваются»

Александр Кружков
Обозреватель
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Вячеслав Быков с чемпионским кубком в 2008 году.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Экс-главный тренер сборной России Вячеслав Быков, под руководством которого пятнадцать лет назад в Квебеке наши хоккеисты выиграли чемпионат мира, в интервью «СЭ» рассказал об эмоциях от той победы.

— 18 мая для вас особенный день?

— Ой, знаете, по датам я плохо ориентируюсь, никогда на них не зацикливаюсь. Самые важные для меня — дни рождения моих близких в первую очередь: жены, дочки, сына, внуков. А еще Новый год и 9 Мая.

Если говорить о хоккее, то я счастлив, что в моей жизни много дат, которые нужно помнить. Олимпийское золото в Калгари и Альбервиле. Пять титулов чемпиона мира. В качестве тренера по два раза выигрывал мир и Кубок Гагарина... Но все эти титулы, включая победу в Квебеке, не ассоциируются с конкретным числом в календаре.

— Как вы отмечаете золото-2008? Врубаете на YouTube запись финала, отправляете поздравительную рассылку сборникам, звоните Игорю Захаркину, выпиваете бокал шампанского?

— Ничего из перечисленного не делаю, никаких ритуалов у меня нет. Кстати, как и у моего друга Захаркина.

Я вообще стараюсь не жить прошлым. Но когда звонят журналисты, начинают расспрашивать о Квебеке, все, что связано с этим турниром, сразу проносится перед глазами. И перехватывает дыхание, слезы наворачиваются. Даже сейчас, 15 лет спустя... (Голос Быкова дрогнул, на несколько секунд он умолк.)

— Когда последний раз пересматривали тот финал?

— Целиком-то? Давно! У меня внуку восемь лет, хоккей обожает. Вот чуть-чуть подрастет, и сядем с Ванюшкой, посмотрим, как сборная России обыгрывала канадцев. А так друзья время от времени присылают в WhatsApp какие-то фрагменты финала, в том числе победную шайбу Ковальчука. Пишут теплые слова. Очень приятно!

В финале ЧМ-2008 национальная команда России обыграла Канаду в овертайме и стала победителем турнира (5:4 ОТ).

Полное интервью с Вячеславом Быковым читайте на сайте «СЭ»

Хоккей
Сборная России по хоккею
Вячеслав Быков
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