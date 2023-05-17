Быков — о слухе, что в финале ЧМ-2008 на игру в три пятерки предложил перейти Федоров: «Напрашивается параллель с симфоническим оркестром...»

Экс-главный тренер сборной России Вячеслав Быков, под руководством которого пятнадцать лет назад в Квебеке наши хоккеисты выиграли чемпионат мира, в интервью «СЭ» вспомнил подробности решающего матча с канадцами.

— Правда, что Сергей Федоров во втором перерыве предложил перейти на игру в три звена?

— Я вам так скажу. В той команде была потрясающая атмосфера. Мы с ребятами находились на одной волне, они понимали наши требования, план на игру. Перед решающим отрезком уже для всех было очевидно — чтобы взвинтить темп, нужно играть в три пятерки, а иногда и в две. Остальное — наша внутренняя кухня.

Здесь напрашивается параллель с симфоническим оркестром. Которым руководит дирижер. Именно от него зависит, будет все звучать в унисон или сработает принцип «кто в лес, кто по дрова». И вообще — как бы альт или тромбон ни пытались себя выпячивать, без рояля, скрипки, ударных концерт обречен на провал.

В финале ЧМ-2008 национальная команда России обыграла Канаду в овертайме и стала победителем турнира (5:4 ОТ).

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