Владислав Третьяк планирует продолжить работу на посту президента ФХР

Действующий президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк пресс-конференции по случаю своего 70-летия сообщил, что принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост главы организации еще на четыре года.

— Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на дальнейшие 4 года, — отметил Третьяк.

— Что мотивирует вас идти на новые выборы президента ФХР?

— Я себя чувствую молодым. У меня большой опыт игрока, который прошёл все. Хоккей я знаю изнутри очень хорошо. В Государственной думе я работаю уже 18 лет. Я знаю, как организовывать. В сегодняшнее время уходить нельзя. Очень сложная обстановка. Операция на Украине пройдёт, а нам нужно будет налаживать связи дальше. К сожалению, политика внедряется в спорт все больше. Вы знаете, что у нас отобрали чемпионат мира в Санкт-Петербурге. У меня хорошие связи в международной Федерации. Мы будем добиваться признания. Конечно, будем продолжать ту работу, которую мне поручил Владимир Путин, когда я возглавил ФХР.

Напомним, Третьяк возглавляет Федерацию хоккея России с 2006 года.