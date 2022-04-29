РУСАДА и Федерация хоккея России подписали соглашение о сотрудничестве

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписало соглашение о сотрудничестве в области противодействия допингу в спорте с Федерацией хоккея России (ФХР).

Соглашение подписали генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова и президент ФХР Владислав Третьяк.

«Очень важно, что мы подписали это соглашение, хотя у нас и раньше было хорошее сотрудничество, большое вам спасибо за внимание к нашей команде. Мы понимаем, что это зло надо искоренять, и ведем большую работу среди врачей, собираем молодых ребят, которые не всегда все понимают и хотят быстро добиться успеха, быть настоящими мужчинами.

Мы в «Сириусе» собираем молодежную, юношескую сборные, ведем с ними пропаганду здоровой жизни без всех этих препаратов. Я всегда говорю им: «Ребята, не портите себе жизнь, из-за одного неверного шага вы можете лишиться всего, а потом вы еще подводите команду, страну. Я надеюсь, что мы и дальше будем плодотворно сотрудничать и вести эту пропаганду», — приводит комментарий Третьяка ТАСС.

ФХР стала одной из первых общероссийских спортивных федераций, которая совместно с РУСАДА реализовала специальную образовательную программу для региональных федераций.