Стал известен состав молодежной сборной России на турнир в Санкт-Петербурге

Штаб сборной определил состав молодежной сборной России (игроки до 20 лет) для подготовки к турниру, который пройдет с 5 по 8 мая в Санкт-Петербург.

Вратари: Кирилл Герасимюк, Сергей Иванов (оба — CКА), Илья Набоков («Металлург»).

Защитники: Всеволод Альметкин («Ак Барс»), Артем Барабоша, Владимир Грудинин, Артем Дуда, Николай Макаров (все — ЦСКА), Ярослав Бусыгин («Витязь»), Даниил Булыгин («Спартак»),Никита Новиков («Динамо» М), Богдан Крохалев («Металлург»), Александр Фигурин («Авангард»).

Нападающие: Матвей Аверочкин, Никита Шалышкин (оба — ЦСКА), Александр Волков, Александр Перевалов (оба — «Локомотив»), Никита Гребенкин, Данила Юров (оба — «Металлург»), Илья Иванцов, Григорий Кузьмин, Даниил Лазутин (все — СКА), Дмитрий Кателевский, Иван Меховов (оба — «Ак Барс»), Павел Леука, Глеб Трикозов (оба — «Авангард»), Виктор Неучев («Автомобилист»), Илья Федотов («Торпедо»).

Тренерский штаб: Владимир Филатов — главный тренер, Андрей Миронов, Павел Канарский — тренеры, Дмитрий Мезенцев — тренер вратарей.

В тренировочном плане команды — занятия на льду и в атлетическом зале. 4 мая молодежная сборная отправится в Санкт-Петербург, где с 5 по 8 мая сыграет на турнире. Участие в нем также примут национальная сборная России и сборная Белоруссии.