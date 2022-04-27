Третьяк рассказал, что считает своим главным достижением на посту президента ФХР

Владислав Третьяк на пресс-конференции по случаю своего 70-летия назвал свое главное преобразование будучи президентом Федерации хоккея России.

— Какое преобразование вы считаете своим главным достижением на посту президента ФХР?

— Самое главное, что у нас стало больше катков. Это очень важно. Конечно, Олимпиада в Корее. Вспоминаю, как не было 15 лет званий чемпионов мира. Я стараюсь работать с полной отдачей, лоббировать интересы хоккея в правительстве России. Строить больше арен, катков. Особенно в такое время это очень важно. Раскрою вам секрет. Мы работаем в направлении, чтобы наша сборная играла против клубов для поднятия интереса. Лучшие игроки против клубов. Очень интересно! И это будет в каждом городе. Обсуждаем, как можно реализовать эту программу, чтобы объединить болельщиков. Играем мы на чемпионате мира или нет — нам все равно нужно готовить команду.

— Какой титул вы считаете самым важным в своей карьере?

— Каждый титул важен. Первый, в 1963 году, я стал чемпионом Москвы. До сих пор помню этот матч. Это первая медаль, которая положила начало всем остальным. Она такая маленькая, но она первая! Конечно, большие события — это решение назвать меня лучшим вратарем века. И конечно, войти в символическую сборную мира за 100 лет — это большая честь для меня.

Ранее Третьяк сообщил, что планирует продолжить работу на посту президента ФХР. Этот пост он занимает с 2006 года.