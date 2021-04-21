Валерий Каменский: «С Хомутовым и Быковым были бы на ведущих ролях в НХЛ»

Член Тройного золотого клуба ИИХФ (олимпийский чемпион, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли) Валерий Каменский вспомнил легендарное звено сборной СССР и рассказал, каких высот оно еще могло достичь в мировом хоккее.

«Если бы мы поехали всей нашей тройкой в НХЛ, то были бы там на ведущих ролях. Но ребята выбрали свой путь. Они подняли хоккей в Швейцарии на высокий уровень. Отыграли там достойно. Их до сих пор помнят, уважают и относятся, как к звездам. Так что они в любом случае выиграли. Хомутов — один из лучших моих партнеров за всю карьеру. Он мог решить исход любого матча. Таких разносторонних хоккеистов у нас в стране очень мало. Он выступал с тремя поколениями, а это само по себе удивительно.

Я горжусь, что играл с ним в одном звене. Очень жаль, что не так много людей помнит Хомутова. Он как-то закрылся в Швейцарии и пресса мало о нем пишет. С удовольствием поиграл бы с ним в составе ветеранов. Могу даже сказать, что они со Славой Быковым учили меня играть в хоккей", — рассказал Каменский.

(Андрей Жданюк)