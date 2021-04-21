Он стал одним из лучших в суперкоманде Тихонова, а третью Олимпиаду взял после развала СССР. Великий талант Андрея Хомутова

Знаменитому нападающему — 60 лет!

Андрей Хомутов

Родился 21 апреля 1961 года в Ярославле.

Форвард ЦСКА (1980-1990) и швейцарского «Фрибур-Готтерона» (1990-1999). В чемпионатах СССР провел 417 матчей, набрал 344 (197+147) очка. В чемпионате Швейцарии сыграл 248 матчей, набрал 489 (220+269) очков.

Трехкратный олимпийский чемпион (1984, 1988, 1992), 7-кратный чемпион мира (1981, 1982, 1983, 1986, 1989, 1990, 1993), обладатель Кубка Канады (1981), 9-кратный чемпион СССР (1981-1989).

Сегодня юбилей отмечает прославленный советский и российский хоккеист, трехкратный олимпийский чемпион Андрей Хомутов. Любой опытный болельщик с ноткой ностальгии назовет великолепную тройку Быков — Хомутов — Каменский — второе звено «Красной машины» Виктора Тихонова.

Знаменитый тренер сразу рассмотрел выдающийся талант Хомутова. Его филигранная техника, интеллект и высокая скорость легко компенсировали скромность и не самые внушительные габариты. Все эти качества помогли форварду не только внести огромный вклад в историю нашего хоккея, но и стать одной из главных звезд чемпионата Швейцарии 90-х. Бывшие партнеры Хомутова по сборной и ЦСКА Валерий Каменский и Сергей Стариков вспомнили его яркую карьеру в разговоре с корреспондентом «СЭ».

2014 год. Андрей Хомутов (справа) и Вячеслав Быков. Фото photo.khl.ru

Ярославль, Горький и ЦСКА

Хомутов родился в Ярославле. Там он начал играть в хоккей, но довольно быстро уехал в школу-интернат спортивного профиля в Горьком, в которой Андрей занимался под руководством тренера Владимира Садовникова.

Профессиональный путь Хомутова без преувеличения можно назвать тернистым. После завершения учебы он стал работать на заводе и совмещал его с хоккеем. А пробиться в основу местного «Торпедо» не получилось. Однако после первой осечки Хомутов не думал опускать руки. Каждый вечер, закончив рабочую смену, он вставал на коньки и шел навстречу своей мечте.

Хомутов попал в молодежную команду ЦСКА к Александру Рагулину и стал победителем чемпионата. Приглашение от Виктора Тихонова не заставило себя долго ждать. Чтобы хорошо зарекомендовать себя в новом коллективе, Андрей уходил с тренировок последним и допоздна отрабатывал всевозможные элементы.

Молодой хоккеист выбил место в основе и вскоре стал вызываться в сборную СССР. Уже в 19 лет он дебютировал за национальную команду на турнире на приз газеты «Известия». Хомутов доказал, что небольшие габариты никак не помешают ему стать одним из лидеров ЦСКА и сборной.

«За счет характера и любви к хоккею Андрей стал тем, кем является. В ЦСКА в то время лишь бы кого не брали. В нем видели талант и огромный потенциал. Масса тела и рост — это не главное. Куда важнее стремление быть сильнейшим и желание постоянно работать над собой. Да и в той звездной команде было за кем тянуться и у кого учиться», — рассказывает Валерий Каменский.

1988 год. Андрей Хомутов, Вячеслав Быков и Валерий Каменский (справа налево). Фото Александр Федоров, «СЭ»

Суперзвено

Знаменитое сочетание собиралось долго. Вячеслав Быков перешел в ЦСКА через два года после появления в команде Хомутова, а Каменский — через пять. Быков и Хомутов вместе отыграли три года, постоянно меняя партнеров, но после прихода Каменского звено вышло на иной уровень. Вместе они выиграли Олимпиаду в Калгари (1988), два чемпионата мира (1989 и 1990), дважды получали приз самой результативной тройки чемпионата СССР и играли в финале Кубка Канады (1987).

«Хомутов — один из лучших моих партнеров за всю карьеру. Он мог решить исход любого матча. Таких разносторонних хоккеистов у нас в стране очень мало. Он выступал с тремя поколениями, а это само по себе удивительно. Я горжусь, что играл с ним в одном звене. Очень жаль, что не так много людей помнят Хомутова. Он как-то закрылся в Швейцарии, и пресса мало о нем пишет. С удовольствием поиграл бы с ним в составе ветеранов. Могу даже сказать, что они со Славой Быковым учили меня играть в хоккей», — вспоминает Каменский.

Бывший форвард ЦСКА также объяснил, почему их звено было таким успешным: «На тренировках мы всегда соревновались с первой пятеркой и пытались их обыграть. За счет этого наше мастерство также росло. Когда тренируешься против лучшего звена в мире, конечно, будешь и сам прибавлять».

Тройка Хомутова долгое время была второй, но иногда даже превосходила по результативности сочетание Крутов — Ларионов — Макаров. Через два с лишним десятилетия, в 2014-м, ИИХФ приняла решение о введении Хомутова и Быкова в свой Зал славы. К сожалению, к тому времени отношения между двумя форвардами охладели, хотя их связывает не только игра в ЦСКА и сборной, но и долгое выступление в Швейцарии.

Валерий Каменский и Андрей Хомутов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Отъезд за границу

В 1990-м Быков и Хомутов перебрались в швейцарский клуб «Фрибур-Готтерон». Многие удивились этому решению, ведь тогда большинство звездных советских хоккеистов уезжали за океан. Каменский примеру своих партнеров по звену не последовал и в 1991 году отправился покорять НХЛ в «Квебек Нордикс».

Но условия, которые предложили Быкову и Хомутову в новом чемпионате, были прекрасными. Президент клуба Жан Мартине настолько хотел видеть двух нападающих в своей команде, что во время ЧМ-1990, который проходил в Швейцарии, прислал за ними вертолет. Звезды советского хоккея смогли за полчаса слетать на подписание контракта и не нарушить строгий распорядок Тихонова. Хотя тот до последнего не верил, что игроки уложатся во временной лимит.

«В НХЛ им предложили бы двухсторонний контракт. Там нужно было биться за место под солнцем. Они поступили как считали нужным и стали настоящими звездами в Швейцарии. Фрибур тогда почти никто не знал. А Слава и Андрей не только там хоккей подняли, но и город прославили. Их все стали узнавать. Парни были на обложках местных газет. Им даже гражданство дали, хотя получить его в Швейцарии гораздо сложнее, чем, например, в США. После таких условий вряд ли они думали куда-то уезжать», — говорит бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Сергей Стариков.

«Было очень непросто найти такого партнера, как Хомутов. Играя с ним вместе, я получал удовольствие от хоккея. Зачем было что-то менять, искать кого-то еще? Когда пришло предложение из Европы, мы сразу предупредили: или едем вдвоем, или не едет никто», — рассказывал Вячеслав Быков.

За «Фрибур» Быков и Хомутов отыграли восемь лет, однако не сделали свой клуб чемпионом. Тем не менее три раза они помогли команде завоевать серебряные медали чемпионата Швейцарии и стали одними из главных инициаторов хоккейной революции в стране.

«В то время многие стремились в НХЛ. У нас же со Славой появилась возможность пойти другим путем, и, если честно, ничуть не жалею, что так все получилось. Мне уже было 30 лет. В таком возрасте многие игроки в СССР уже заканчивали с хоккеем. Уезжать в 30 лет за океан, проводить по 100 матчей за сезон, не видеть семью... Хотелось поиграть и пожить по-человечески», — говорил Андрей Хомутов.

А что если?.. «Если бы мы поехали всей нашей тройкой в НХЛ, то были бы там на ведущих ролях. Но ребята выбрали свой путь. Они подняли хоккей в Швейцарии на высокий уровень. Отыграли там достойно. Их до сих пор помнят, уважают и относятся как к звездам. Так что они в любом случае выиграли», — отмечает Каменский. К слову, Хомутова приглашали в «Квебек», который в свое время задрафтовал не только Каменского, но и Быкова.

Андрей Хомутов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тренер без власти Тихонова

После завершения карьеры Хомутов и не думал оставлять хоккей. Он с большим энтузиазмом приступил к тренерской работе. Сначала занимался с юниорами в уже родном «Фрибуре», а затем там же стал ассистентом главного тренера. Дальше были «Серветт» и «Лозанна». Закрепиться на одном месте не получалось, однако за профессиональным ростом Хомутова пристально следили в России и в 2007-м пригласили возглавить ХК МВД.

Он признавался, что давно ждал предложения со своей родины. Хомутова называли тренером новой волны и давали ему немалый кредит доверия. Однако больших успехов он не добился. За четыре года трижды менял место работы. В его список добавились «Сибирь», московское «Динамо», а также совмещение постов в «Барысе» и сборной Казахстана.

Постоянным помощником Хомутова был партнер по сборной СССР и ЦСКА Сергей Стариков. У него своя версия, почему у Андрея не сложилось в России: «У нас не было такой власти, как в свое время, например, у Тихонова. Мы даже не могли повлиять на формирование состава. Ты приходишь, а команда уже готова. Помню, как в «Барысе» нам говорили наигрывать молодых хоккеистов. Я поставил неопытного защитника, он ошибся, а меня в итоге чуть не выперли из команды. В августе тебя принимают на работу, а в ноябре могут уволить. Что можно сделать за такой короткий срок? Андрею было тяжело трудиться в таких условиях. Постоянное давление, то зарплату задержат, то еще что-то. Боссы лезли в дела команды. Он просто устал от этого».

На вопрос, каким тренером был Хомутов, Стариков отвечает следующее: «Он никогда не кричал на игроков. Это совершенно не его методы. У Андрея из-за этого даже были конфликты с руководством, ведь от него требовали быть более жестким. Он мне как-то говорил, что никогда не будет прессовать хоккеистов. Я ему даже намекнул, что могу сам выполнять эту роль, но Андрей отказался».

О своем тренерском стиле Хомутов говорил так: «Я десять лет играл под руководством Тихонова и Юрия Моисеева. Это сотрудничество оставило след на всю мою жизнь. Естественно, что я постараюсь взять все лучшее, что почерпнул, работая с ними. Но, конечно, добавлю и что-то и из швейцарского опыта. Хоккей не стоит на месте».

В 2011-м Хомутов вернулся в Швейцарию. Через три года на чемпионате мира в Минске он отметил, что работать в КХЛ больше не горит желанием: «Вы знаете, я сейчас рядом со своей семьей, в свое удовольствие работаю, меня все устраивает. Вижу своих детей, жену и абсолютно счастлив. Ни о чем не жалею и ничего менять не хочу».

Рыбак-тихоня

Сейчас Хомутов живет в Швейцарии и работает с юниорскими командами. На данный момент он полностью отдает себя работе, семье и своему любимому хобби — рыбалке.

«Во всех городах, куда мы приезжали, он сразу бежал в рыбацкий магазин. Андрей мог там пропадать часами. Килограммами покупал все. А в Швейцарии многие принадлежности стоят в десять раз дороже. У него и лодка есть своя. До сих пор любит это дело. Помню, мы ездили с «Сибирью» на сборы в Финляндию и отправились с ним на озеро. Там хоть и было прохладно, но солнце коварно светило. В итоге я весь обгорел, а Хомутову хоть бы что. На меня потом на турнире смотрели все и думали, что я чем-то болен. Хорошо хоть щуку одну поймали. Не так обидно», — вспоминает Стариков.

К сожалению, Хомутов не самый открытый человек и нечасто выходит на связь даже с экс-партнерами по сборной. Вячеслав Быков не стал исключением. Ходило немало слухов о том, что бывшие партнеры по звену сильно разругались в Швейцарии, но оба опровергают эту версию.

«Я к Быкову отношусь нормально. Очень благодарен судьбе, что свела нас в одной тройке. Сколько мы вместе выиграли различных турниров! Одно время были дружны, но потом наши жизненные пути разошлись. Сейчас я с ним не общаюсь и отношения не поддерживаю», — говорил Хомутов.

Довольно символично, что их первая тренерская дуэль в 2007-м состоялась в Ледовом дворце ЦСКА — клуба, где прошла большая часть их карьеры. Даже тогда на послематчевой конференции они старались не пересекаться взглядами, а после общения с журналистами лишь холодно пожали друг другу руки.

К счастью, в карьере великого хоккеиста достаточно эпизодов, которые заслуживают большего внимания, чем личные отношения с кем-либо. Сам Хомутов особенно тепло говорил про Олимпиаду-1992: «Наиболее запоминающимися стали Игры в Альбервиле, когда мы с моими партнерами были лидерами объединенной команды СНГ и тащили ее за собой. Никто не верил тогда, что нам удастся обыграть канадцев и шведов, которые выходили практически боевыми составами. Но мы сделали это». На том турнире Андрей с 14 (7+7) очками стал главным бомбардиром сборной.

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«Хомутов — скромный и тихий в быту, но не терпел, когда на него кричали. Он даже Тихонову пару раз отвечал в жесткой форме. А шайбу попробуй еще у него отбери. Вроде маленький, щупленький, а какой технарь», — отмечает Стариков.

Мы в этот день пожелаем Андрею Валентиновичу всего наилучшего, а молодому поколению игроков — не забывать о людях, которые внесли огромный вклад в развитие этого спорта. Память о таких мастерах необходимо беречь. Они делали все для того, чтобы добавить в хоккей еще больше ярких красок.