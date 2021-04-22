Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов покинул расположение сборной России из-за травмы верхней части тела, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

В матче 23 апреля против Белоруссии в рамках Еврочелленджа форварда заменит его одноклубник Илья Сафонов.

? Артем Галимов покинул расположение сборной из-за травмы верхней части тела. В матче 23 апреля вместо него сыграет Илья Сафонов. — Хоккей России (@russiahockey) April 22, 2021

Матч Россия — Белоруссия состоится 23 апреля, начало встречи — в 18.00 (мск).