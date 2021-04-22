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Галимов покинул расположение сборной России из-за травмы

18:27

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов покинул расположение сборной России из-за травмы верхней части тела, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

В матче 23 апреля против Белоруссии в рамках Еврочелленджа форварда заменит его одноклубник Илья Сафонов.

Матч Россия — Белоруссия состоится 23 апреля, начало встречи — в 18.00 (мск).

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