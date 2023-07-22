Хоккей
Сборная России
Новости
Суперлига (архив) Высшая лига (архив)
Игры
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 11:53

В ВАДА заявили, что отбывший наказание хоккеист Кузнецов имеет право вернуться в сборную

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Евгений Кузнецов.
Фото Global Look Press

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов может вновь играть за национальную команду под эгидой ИИХФ, сообщает ТАСС.

«Как только срок дисквалификации заканчивается, спортсмен имеет право участвовать в соревнованиях с точки зрения Всемирного антидопингового кодекса», — заявил представитель ВАДА.

Кузнецов в августе 2019 года был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период.

В составе сборной России 31-летний форвард становился двукратным чемпионом мира, трехкратным бронзовым призером мировых первенств.

Источник: ТАСС
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
Сборная России по хоккею
ХК Вашингтон Кэпиталз
1
Читайте также
Можно ли лишить Исинбаеву места в МОК? Почему это глупо
Жоау Феликс разругался с «Атлетико», Симеоне и фанатами. Все ради мечты о «Барселоне»
Пилоты ВС РФ уничтожили пункт размещения ВСУ на купянском направлении
WP раскрыла причины приглашения главы ЦРУ в президентский кабинет США
Украинский журналист назвал причину увольнения посла Украины в Британии
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В Челябинске поддерживают Кузнецова
Воробьева уволили из СКА и сборной. Главное
"Наш план - десятая победа на Олимпиаде"
Третьяк идет в президенты ИИХФ?
Автобус для олимпийских чемпионов
"Химик" выиграл Кубок Овечкина
В Ярославле почтили память Сергея Гимаева
Войнов приступил к тренировкам
Третьяк остался президентом ФХР
Фетисов о Третьяке и российском хоккее
Владислав Третьяк: "Не надо искать виноватого"
Зинэтула Билялетдинов: "Овечкин и Малкин хотели играть вместе"
Борис Майоров: "Билялетдинов не сумел перестроить команду"
Владимир Шалаев: "Беда не только в Билялетдинове"
И победа, и зрелище
Триумф звезд Билялетдинова
Итоги Кубка "Карьяла" с Игорем Лариным
Вымученное поражение
На место Брагина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Финский хоккеист Лаакконен рассказал о пристрастии российских спортсменов к алкоголю
Новости
RSS RSS
Все новости