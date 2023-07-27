Министр спорта Матыцин наградил главного тренера СКА Ротенберга орденом Почета

Министр спорта РФ Олег Матыцин вручил орден Почета главному тренеру СКА Роману Ротенбергу, сообщает «РИА Новости».

Награда была вручена на сессии «Спорт — мост дружбы России и Африки», которая проходит в Санкт-Петербурге.

Специалист был награжден орденом Почета указом президента РФ Владимира Путина в феврале 2023 года.

Ему вручили награду за обеспечение успешной подготовки спортсменов. На пекинской Олимпиаде-2022 сборная России заняла второе место.