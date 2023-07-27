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Сегодня, 10:01

Министр спорта Матыцин наградил главного тренера СКА Ротенберга орденом Почета

Виталий Косик
Корреспондент
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Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Министр спорта РФ Олег Матыцин вручил орден Почета главному тренеру СКА Роману Ротенбергу, сообщает «РИА Новости».

Награда была вручена на сессии «Спорт — мост дружбы России и Африки», которая проходит в Санкт-Петербурге.

Специалист был награжден орденом Почета указом президента РФ Владимира Путина в феврале 2023 года.

Ему вручили награду за обеспечение успешной подготовки спортсменов. На пекинской Олимпиаде-2022 сборная России заняла второе место.

Источник: РИА Новости
Хоккей
ХК СКА
Олег Матыцин
Роман Ротенберг
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