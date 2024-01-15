В Израиле заявили о желании провести хоккейные матчи с участием россиян и белорусов

Президент израильского хоккейного клуба «Бат-Ям» Евгений Гусин планирует организовать в стране турнир с участием молодых российских и белорусских игроков.

«Сейчас я заканчиваю строительство нового ледового стадиона, планируем, что оно завершится где-то через два месяца. Потом организуем соревнования, у меня близкие отношения с федерациями хоккея России и Белоруссии. Обязательно организуем турнир или, может, матчи с участием наших молодых хоккеистов, а также россиян и белорусов. Это арена, где есть все необходимое для развития хоккея. К сожалению, сам город находится в непосредственной зоне обстрела боевиков из Сектора Газа. Пока ситуация не очень спокойная, но слава богу она идет сейчас на убыль. И я надеюсь, что через месяц-полутора мы уже откроемся и будем планировать какую-то активность. Я тесно общаюсь с руководителями российской и белорусской федераций хоккея, планируем какую-то совместную деятельность», — приводит слова Гуина ТАСС.

ИИХФ объявила об отстранении сборной Израиля от международных соревнований в четверг, 11 января.

Сборная России по хоккею отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.