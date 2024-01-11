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Сегодня, 11:14

Федерация хоккея Словакии опровергла информацию о возможном товарищеском матче со сборной России

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото Юрий Кузьмин/photo.khl.ru

Федерация хоккея Словакии опубликовала заявление, в котором опровергла информацию о возможном товарищеском матче со сборной России при подготовке к чемпионату мира.

«Никаких переговоров с Федерацией хоккея России мы не вели и не планируем проводить предварительные игры со сборной России. Это вымышленная информация, происхождения которой мы не знаем и которая нас шокировала. Мы решительно отвергаем подобные спекуляции, которые без необходимости еще больше раскалывают поляризованное общество. Мы подготовили и согласовали график подготовки перед чемпионатом мира вместе со списком соперников с сентября 2023 года. У нас восемь подготовительных матчей с привлекательными соперниками. О месте и времени проведения отдельных матчей мы сообщим болельщикам в ближайшее время», — приводит РИА «Новости» текст заявления словацкой федерации хоккея.

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) отстранила сборную России от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. В марте 2023 года отстранение было продлено до конца сезона-2023/24.

Чемпионат мира по хоккею-2024 пройдет с 10 по 26 мая в Праге и Остраве (Чехия). Сборная Словакии сыграет в группе A с США, Германией, Швецией, Латвией, Францией, Казахстаном и Польшей.

Источник: РИА Новости
Хоккей
Сборная России по хоккею
Сборная Словакии по хоккею
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