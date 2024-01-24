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Президент ФХР Третьяк: «Наша главная задача — развитие хоккея по всей стране»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк на заседании комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту рассказал о планах по развитию хоккея в стране.

«Для нас большая честь сегодня отчитаться. Каждый год хоккей становится популярнее. Мы смотрим это по количеству занимающихся этим видом спорта людей. Наша главная задача — развитие хоккея по всей стране. Много внимания уделяем детским спортивным школам и студентам. Миллионы мальчишек занимаются хоккеем, но не все попадают в лиги. Должны обратить больше внимания на студенческие лиги. Это наше будущее, настоящее. Проблема номер один — нет хоккейных стадионов. Негде играть. Может, сделать круглый стол, чтобы представители вузов обратили внимание. У нас по-моему, всего 4 стадиона. Представляете, в Америке престижнее играть за ВУЗ! И баскетбол, и хоккей очень развит. Нам тоже надо уделить больше внимания студенческому хоккею», — сказал Третьяк.

Владислав Третьяк
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