В IIHF рассказали, что не получали приглашения на Международный хоккейный форум в Москве

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал, что организация не получала приглашения для участия в форуме в Москве.

«IIHF не получала никаких приглашений для участия в форуме. Сам я с 15 по 18 декабря буду в Норвегии», — цитирует Тардифа ТАСС.

Международный хоккейный форум пройдет с 15 по 16 декабря в онлайн-формате в Москве. На нем обсудят перспективы дисциплины 3x3 и включение в хоккей нового поколения болельщиков.