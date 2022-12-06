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Сегодня, 10:53

В IIHF рассказали, что не получали приглашения на Международный хоккейный форум в Москве

Руслан Минаев
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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал, что организация не получала приглашения для участия в форуме в Москве.

«IIHF не получала никаких приглашений для участия в форуме. Сам я с 15 по 18 декабря буду в Норвегии», — цитирует Тардифа ТАСС.

Международный хоккейный форум пройдет с 15 по 16 декабря в онлайн-формате в Москве. На нем обсудят перспективы дисциплины 3x3 и включение в хоккей нового поколения болельщиков.

Источник: https://tass.ru/sport/16510851
Хоккей
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