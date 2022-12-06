В ФХР заявили, что отправляли приглашение ИИХФ на Международный хоккейный форум в Москве

Федерация хоккея России (ФХР) выступила с ответом на заявление Международной федерации хоккея (ИИХФ) о том, что официальные представители организации не получили приглашения на VII Международный хоккейный форум.

«Федерация хоккея России сообщает, что такое приглашение на имя президента ИИХФ Люка Тардифа было отправлено 2 декабря 2022 года», — говорится в заявлении на официальном сайте ФХР.

VII Международный хоккейный форум пройдет в Москве 15-16 декабря. Мероприятие проводится ФХР с 2016 года при поддержке Министерства спорта России, Олимпийского комитета России и Москомспорта. В декабре 2021 года в Международном хоккейном форуме приняли участие более 1500 человек из 40 стран мира.

VII Международный хоккейный форум будет проходить в онлайн-формате.