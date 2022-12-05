Ветераны России и «Сборной Мира» проведут товарищеский матч в Израиле в рамках «Недели российского хоккея»

В марте 2023 года в Израиле пройдет мероприятие под названием «Неделя российского хоккея». В рамках фестиваля будут проведены хоккейные матчи с участием команды «Легенды Хоккея», в составе которой выступают Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Александр Кожевников, Алексей Касатонов, Александр Могильный, Сергей Макаров, Павел Буре, Валерий Каменский, Алексей Гусаров, Владимир Мышкин, Вячеслав Анисин и другие звезды советского и российского хоккея, а также Народный артист РФ Игорь Бутман. Соперниками станет сборная «Звезды Израиля», команда ветеранов «Сборной мира», а также коллектив израильской общественности — в ее составе сыграют израильские политики и медийные персоны.

На фестивале ожидается приезд таких звезд мирового хоккея как Томми Сало (Швеция), Дарюс Каспарайтис (Россия/Литва), Фил Эспозито (Канада), Эд Бельфор (Канада), Даррен Маккарти (Канада), Пол Коффи (Канада), Питер Уорел (США), Сергей Харин, Дмитрий Миронов, Вячеслав Быков (Россия/Швейцария), Михаил Коршунов (Эстония).

Организаторы мероприятия — общественные деятели Александр Браверман (США), Лев Генин (Израиль) и Игорь Спивак (Россия).

Подобные матчи уже были проведены в ноябре 2021 года и были приурочены к 30-летнему юбилею восстановления российско-израильских дипломатических отношений.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Хоккейная дипломатия».

«Фестиваль «Неделя российского хоккея в Израиле» станет образцом и важным инструментом спортивной дипломатии и послужит хорошим толчком к налаживанию гуманитарных мостов между странами, что немаловажно в сложившейся напряженной обстановке международных отношений. Это мероприятие может стать беспрецедентным примером мирного гуманитарного диалога и конструктивного подхода к противодействию практики санкций против России, попыток отмены российского влияния на мировую культуру и спорт», — считает один из организаторов мероприятия Александр Браверман.

По информации «СЭ», активную поддержку проекту оказывает бывший президент ИИХФ, член исполкома МОК Рене Фазель.