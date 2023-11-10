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Сегодня, 19:38

Третьяк и Красовский открыли хоккейную площадку в Челябинске

Алина Савинова
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Президент ФХР Владислав Третьяк и российский предприниматель Юрий Красовский приняли участие в церемонии торжественного открытия хоккейной площадки в Челябинске.

Спортсооружение построено на территории Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в рамках корпоративно-социальной программы «Лига Добра».

«Я благодарен губернатору, его команде и всем, кто любит хоккей, за то, что хоккей в Челябинске развивается, строятся стадионы, построена Академия. А для чего мы все это делаем? Для того, чтобы воспитывать нашу молодежь, чтобы новые поколения были здоровыми, крепкими, мужественными, чтобы они были патриотами своей страны», — приводит пресс-служба ФХР слова Третьяка.

Также в церемонии открытия площадки приняли участие заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов, министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб и представители местной администрации.

Источник: https://fhr.ru/news/item/104258/
Хоккей
Владислав Третьяк
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