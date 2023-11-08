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Сегодня, 21:48

Терещенко призвал не ограничивать переходы в зарубежные клубы для молодых хоккеистов

Алина Савинова
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Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко предложил способы развития отечественного хоккея в ответ на заявление главы ФХР Владислава Третьяка о подготовке ограничений на переход молодых игроков в зарубежные команды.

«У спортивных и общеобразовательных школ должны быть договоренности. Нужно готовить тренеров и создавать конкретные программы поэтапного развития будущих хоккеистов. Ограничивать сферу возможностей просто неправильно. Чтобы наши молодые ребята не уезжали за рубеж, нужно создавать все необходимое: возможность учиться и тренироваться. Спортивная карьера закончится, а образование сделает тебя востребованным, насколько это возможно. Это еще Вячеслав Александрович Фетисов говорил», — цитирует Терещенко RT.

19 октября президент РФ Владимир Путин, выступая в Перми на форуме «Россия — спортивная держава», заявил, что нужно разобраться с «дельцами» от хоккея, которые отправляют юных спортсменов за границу.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1228250-tereschenko-perehody-xokkeisty
Алексей Терещенко
Хоккей
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